〈北部〉《配合花東鐵路雙軌電氣化》台鐵富里站南遷百米？鐵工局：誤傳

2018-05-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕位於美麗的花蓮富里稻海中，完工二年多的花東線鐵路富里車站，簡單清新的「大地穀倉」設計，去年曾獲香港建築師學會設計大獎，但地方盛傳因花東線將從單軌拓寬雙線，車站空間不足，富里車站將往南遷移一百米，站前商家擔心「生意跑掉」！鐵工局東工處則澄清，應該是「誤傳」。

雙軌電氣化 最快後年開工

花東鐵路從花蓮站到南迴線知本站為止，全長一六二點四公里，其中五十四點六公里「瓶頸路段」已完成雙軌化，剩餘的一○七點八公里路段還是單軌路線，對此政府提出「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，已列入「前瞻基礎建設計畫」中，去年底已進入二階段環評，最快後年將開工，工期預計五年。

惟地方盛傳富里站將因此搬家。「羅山學堂」負責人李國盛說，聽富里站站長提及車站將改建，因雙軌化第一月台空間太小，且樓梯出口寬度僅一米八，因應雙軌化拓寬，富里站會往南搬遷一百米興建新站，至於穀倉車站移交鄉公所使用。

他說，富里站建好不久，如因空間不足又要遷移，缺乏長遠規劃造成浪費，絕非民眾樂見，希望有關單位出面講清楚。

段長：富里站無遷移計畫

鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段段長薛文城說，富里車站才剛完工，又是得獎建築，目前鐵工局並無遷移計畫。

他說，雖然富里車站還在單軌區間，惟富里車站一○四年底完工時，已預留雙軌化使用的軌道及月台空間，站內有四股道、岸式月台及島式月台各一座，目前正線是在第二月台Ａ側，平日也僅第二月台有提供上下車，其他軌道閒置中，未來花東線雙軌化後，四股道中間兩股作為正線，第一月台也會作為正線使用。

薛文城也說，整個花東線雙軌計畫已進入二階段環評，最快也要明年才能通過，環評通過後才進入工程設計階段。

台鐵富里站站務人員說，未聽說車站要重新蓋或是換地方，也沒有看過相關書面或公文，但未來花東鐵路雙軌化，車站規劃是否有變數尚不清楚，即使要換，舊站也是留作公共空間使用。