〈北部〉五峰旗上層瀑布 一封3年遊客撲空

2018-05-09

颱風毀步道 宜縣府立「嚴禁入內」牌

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪五峰旗風景區有三層瀑布各具特色，最上層瀑布二○一五年因颱風造成步道坍塌，有危險疑慮封閉，迄今三年仍未修復，許多遊客到場才發現「嚴禁入內」敗興而回，縣府行政效率也引起批評。縣府表示，已編列一千六百萬元經費修復，昨經議會審查通過，將辦理發包施工，預計明年暑假前重新開放。

五峰旗是宜縣知名風景區，有步道、山景、瀑布、蟲鳴鳥叫，很受遊客歡迎，去年就吸引七十五萬人次，僅次於梅花湖八十六萬人次。五峰旗共有三層瀑布，有遊客發現最上層的瀑布長年封閉，掛上「嚴禁入內」告示，但現場無人管理「只防君子、不防小人」，很多遊客攀越柵門強行進入。

到了步道口才知進不去 遊客不解

常走訪五峰旗步道的吳姓遊客說，最上層瀑布的柵門一直關著，告示寫著「通往第一層瀑布區因落石崩坍嚴進禁入」，封閉了好幾年，不知為何一直未作修復，讓人不解，如果真有安全疑慮，縣府卻不積極處理，萬一有人闖入發生意外，個人當然要對自己的行為負責，但縣府恐怕也難辭其咎。

「到了步道口才知道進不去！」從台北市來宜蘭玩的陳姓遊客說，看到時令人傻眼，他與家人一同走訪，只能敗興而歸，柵門不高一跨就進得去，但他們並不想冒險闖入，縣府應做好管理與公告，才不會引起抱怨。

1600萬追加預算通過 明年暑假前開放

縣府坦言，通往五峰旗最上層瀑布的步道，在二○一五年颱風後損壞，造成嚴重落石坍塌，為免發生危險緊急封閉，工程單位曾辦理會勘，並向行政院公共工程委員會爭取補助，當時工程會要求以「回復原狀」為主。

但縣府認為當地山壁岩石節理發達，比較容易碎裂，原本的簡易防護網簡單掛在岩壁上，太過剛性，效果不是很好；另，阻絕落實的鋼構棚架，也難以支撐大量落石，因工程設計與經費問題，才延宕迄今。

縣府編列一千六百萬元追加預算要辦理修復，昨經議會審議通過，縣府表示，將改採消能式落石防護網，比較有彈性與伸縮空間，同時要將十六公尺易坍塌步道外推，並進行土石清疏、新設景觀牆、觀瀑平台等，希望趕在明年暑假前重新開放。