〈北部〉德心橋重建拓寬 防汛道無法相通

2018-05-09

苗47之1線拓寬怪象

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苗四十七、四十七之一線因路幅狹窄，車流量多，形成地方交通隱憂，經爭取列入道路生活圈計畫進行拓寬，正施工中。不過苗栗縣議員劉秋東接獲陳情，指出打掉重建的德心橋與一旁房裡溪防汛道路無法相通，道路卡在橋邊，民眾抨擊設計失當，要求苗栗縣政府改善。

苗栗縣政府工務處土木科長杜英嘉說，由於德心橋拆掉重建後，較原本的橋體更大、更寬，所以出現與防汛道路無法銜接、反而道路出口被橋體堵住狀況。

縣府擬從私地闢出口

杜英嘉指出，將會安排會勘，並請工程單位設計，目前將朝從防汛道路旁私人土地另闢出口連接苗四十七之一線著手，若地主不肯無償提供，可能需要徵收用地，要花費較長時間才能改善。

劉秋東質疑說，防汛道路因為新闢道路工程被塞住，真的讓人匪夷所思，這樣如何發揮防汛功能，畢竟德心橋就跨越房裡溪，以前該處每逢颱風幾乎淹水，讓人傻眼。

也有農民向劉秋東說，以前都利用防汛道路進出附近農田，現在堵住了，讓大家不知道如何出入。另外，平日也有民眾會利用該條防汛道路做為便道，前往鄰近的中正國小接送學童，如今卡住不通，對家長也會造成不便。

劉秋東指出，苗四十七、苗四十七之一線拓寬與德心橋重建案，耗費大量公帑，主管單位應更注意細節。

苗四十七、四十七之一線道路拓寬案經苗縣府爭取列入生活圈道路交通建設計劃，獲得交通部核准，總經費三億三千一百五十萬元，計畫拓寬道路全長一千四百七十公尺，其中德心橋將拆除改建，而德心橋以北道路將拓寬為十二米路寬、以南拓寬為十四米，預計今年八月底前完工。