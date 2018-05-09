〈北部〉竹縣9口埤塘光電 下月底完成建置

2018-05-09

地方憂心影響水質生態

〔記者廖雪茹／新豐報導〕配合政府綠能政策，桃園農田水利會委託昇陽光電等公司，首度在新竹縣新豐鄉、湖口鄉光復圳九口灌溉蓄水池，建置太陽光電發電系統；但地方憂心光電設施的安全性，是否影響水質和生態以及合約屆滿後設備如何善後。

桃園農田水利會表示，第一階段新竹區九口埤塘光電預計六月底完成建置；縣府農業處表示，將請水利會加強管理與橫向聯繫，避免污染。

桃園水利會︰定期驗水

桃園農田水利會也說，依規定，在灌溉蓄水池設置的太陽光電設施，須確保不影響蓄水池安全、蓄水功能及不污染環境，設施採浮力型及高效率類型，材質具高抗風壓及防水等性能，如遇緊急狀況，可快速拆除，設置範圍不得超過滿水位面積的五十％。

桃園農田水利會強調，埤塘光電設施建置前後會進行水質監測調查，定期檢驗水質，且須符合灌溉用水水質標準。廿年約滿後，所有設備拆走，回收或委託合法清除業者處理，恢復原狀。

接獲陳情的新竹縣議員羅春蘭表示，太陽能板在埤塘建置後，池水似乎變得比較綠，民眾擔心設備有沒有毒性、會不會影響水質？萬一發生問題，恐影響下游上百甲農地灌溉與收成。此外，合約期滿後，設備怎麼處理？

昇陽光電模組系統處系統經理劉耆佳表示，新豐鄉十一之一號等埤塘，採浮立式太陽能光電系統，材質主要是鋁合金、強化玻璃、塑膠和矽材等，浮台取得環保標章，可減少日照，抑制藻類，降低水質優養化；配電容量為二千KVA，估算新竹區的年發電量為一○四○度/KW。