〈北部〉《桃園》引進31項美挑戰設施 打造青年體驗園區

2018-05-09

〔記者李容萍／新屋報導〕新屋區永安漁港旁的「桃園市青年體驗學習園區」興建工程，昨舉行上樑典禮，工程預計暑假完工，年底可試營運，初期規劃收費為每人一天六百八十元、假日加收二百元；有別於救國團去年初歸還的復興區「霞雲探索教育基地」正由復興區公所編列預算添購設備，兩地將打造「一山一海」的不同特色。

佔地2500坪 廢軍營再利用

青年體驗學習園區建構青年族群探索體驗與休閒遊憩服務場域，園區內保留逾四十棵的大樹，甚至建築物內會有一棵大樹竄出，綠意盎然。學習園區佔地二千五百坪，為廢棄軍營閒置再利用工程，由市府青年事務局採ROT（增建營運移轉）方式執行，基礎工程預算六千萬元，後續營運及高低空探索設施等投資項目，由大日開發公司承接，高低空課程規劃將與全方位探索顧問公司合作，投資額約三千萬元。

市長鄭文燦表示，市府推動探索、生存、漆彈、高低攀爬等冒險體驗活動，滿足青少年日益興盛的學習風氣，建構此一青年族群探索體驗與休閒遊憩服務的場域。

鄭文燦說，園區將設置行政中心及卅一項符合美國挑戰課程技術協會（ACCT）國際認證的高低空體驗設施，有攀岩牆、巨人梯、蔓藤路、低空高牆、蜘蛛、獨木橋，也會有人體手足球、漆彈及露營等冒險體驗活動，可結合永安漁港、綠色隧道、觀新藻礁、新屋石滬、農博基地及白沙岬燈塔等景點，推動社區深度旅遊與多元學習課程，讓更多年輕人喜歡到此體驗自然與人文之美，年底試營運後，將成為北台灣最好的體驗學習基地。

至於停擺一年的「霞雲探索教育基地」，今年初經裝設水電等工程，搭配既有的三索突擊吊橋、攀岩及單索塔、垂降塔、餐廳及烤肉區等，已開始接受團客付費使用，相關設備另待補強。