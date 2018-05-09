〈北部〉《桃園》2年後擺脫赤字 黃適卓：有信心

2018-05-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城公司昨天在議會進行工作報告，至今已經虧損一．一億元，引來藍綠議員輪番抨擊；航空城公司董事長黃適卓表示，航空城計畫將於二○二○年四月開始有園區雛形，屆時將可進行簽約、招租，航空城公司將可彌平虧損。

黃適卓說，航空城蛋白區將分兩期開發，第一期產專區面積約二八七．六公頃，在土地未取得前，地政局會整理土地狀況分成優先區、普通區，而優先區可於二○二○年四月後就開始進行與廠商簽約、招租、招標，招商的種類以雲端、國際物流、航太、生科、智慧車、綠能及工商會展、文創等六加二產業為主，屆時航空城公司就開始有固定營收，他有信心可彌平虧損。

國民黨唱衰 招商都是喊假的

國民黨議員劉茂群、楊朝偉、呂淑真表示，航空城公司年年虧損，在航空城土地未取得之前，所有的招商口號都是假的，之前國民黨執政，民進黨議員還要求裁撤。議員謝彰文也說，航空城公司可從事的業務範圍有廿一項，但廿五頁的工作報告卻看不出年度執行業務，反而花了十一頁的篇幅介紹民間團體、機關學校參觀資料，可說淪為接待單位。

黃景熙：初期虧損算是投資

民進黨議員黃景熙則認為，初期的虧損只能算是投資，航空城是台灣未來產業轉型的希望，宣傳費用反而不能減少。