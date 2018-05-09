〈北部〉《桃園》航空城公司調薪3% 議員轟肥貓城

2018-05-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城公司年年虧損，去年還全面減薪，但配合公務人員調薪，航空城公司也計畫調薪三％；在昨天市議會工作報告時，航空城公司加薪引來議員們砲轟，認為年年虧損，至今一．一億元，去年還進行全面減薪，現在虧損持續擴大，卻還想自肥加薪，會讓社會觀感不佳，批航空城公司將變成「肥貓城」。

副市長也認為不妥 要檢討

副市長王明德表示，航空城公司業績好加薪沒有問題，虧損連連卻加薪確實會造成社會觀感不佳。他說，桃園航空城公司呈報的加薪案可以檢討，未來會由董事會決定。

航空城公司董事長黃適卓說，航空城公司過去最多有廿二人，現已精減至十六人，去年他和總經理減薪十五％，員工也都降職級、平均減薪一到二千元，年減支出約八十萬元，今年會調薪三％，是配合全國軍公教人員調薪，且航空城公司主要業務是配合航空城產專區招商，在市府取得產業專區土地前，屬政策性虧損，不能歸責員工；而航空城都市計畫已於三月廿七日通過，公司業務也逐漸穩定，他有信心讓航空城公司於二○二○年轉虧為盈。

民進黨議員認為 此為政策性加薪

航空城公司去年人事費用為一九六九．四萬元，因減薪之故，今年預估為一八九○萬元，若加薪三％，並按照規定回溯至元月一日，增加薪資不超過六十萬元，人事費用約為一九五○萬元。

議員黃敬平、梁為超表示，桃園航空城公司多年來虧損連連，全無業務收入，甚至還被審計處、監察院糾正，公司沒賺錢卻要加薪，市府有必要檢討；但民進黨籍市議員黃傅淑香、黃景熙認為去年的減薪是政治宣示，加薪案是配合中央政策性加薪，這是兩碼事，不能混為一談。

國民黨議員批 沒業務領高薪

議員楊朝偉、舒翠玲質認為，航空城公司目前僅有的收入為銀行利息及土地出租，但董事長月薪十一萬餘元、總經理也有十萬餘元，二人每月還有兩萬餘元特支費，根本是坐領高薪，希望撤回加薪計畫；議員詹江村則痛斥黃適卓等是高薪實習生，讓航空城公司淪為肥貓城。