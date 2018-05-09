〈中部〉海巡士官長包庇走私 下注當暗號

2018-05-09

每趟收3萬 走私中國香菇

〔記者楊政郡／台中報導〕海巡署第三海岸巡防總隊士官長簡昌弘，涉嫌收受中部私梟、北部私梟各三萬元賄賂，包庇走私中國香菇及檳榔，總計約六噸，私梟以「26/11/14，三星連碰、穩中」為暗語，表示廿六日十一時至下午二時，貨要進港！這兩次走私均順利進港，但「起水」（指貨要上岸）後，被海巡署台中查緝隊查獲，意外發現簡嫌受賄包庇情事。中檢依貪污治罪條例起訴簡某及行賄的私梟蔡慶龍，其餘私梟蔡金樹等十一人，被依走私條例起訴。

會下注喔 暗示有帶班勤務

起訴書指出，二○一六年十二月間，中部私梟葉男委託擁有漁船的蔡慶龍、蔡金樹等人走私中國香菇來台，蔡慶龍透過行賄簡昌弘，包庇其走私行為，向簡嫌談妥期約三萬賄款，簡嫌同意，即將勤務班表洩漏給蔡；而在敏感時段，蔡以「26/11/14，三星連碰、穩中」、「有下注要說喔」為暗語，暗語表示廿六日上午十一時至下午二時，貨要進港！簡某剛好有帶班勤務，即回答「會下注喔」。

而簡某急著繳貸款，此時催促蔡慶龍給他三萬元，「鴻益利六十八號」在二○一六年十二月廿六日十一時卅幾分進入梧棲港，簡某帶隊上船檢查，刻意對下屬說「漁網尚未整理，目視甲板即可，不必走進船艙檢查」，下屬聽從而讓該船順利通過。

貨物「起水」是最大關卡，蔡等人搬走廿三箱，六箱搬到小客車上、六箱搬到另一艘鴻益利號漁船，還有一九六箱仍留在鴻益利六十八號漁船上，最後都被事先獲報埋伏的海巡署台中查緝隊查獲。

另在二○一七年五月，北部私梟也想走簡嫌這條路，說好每走私一次三萬元，陳姓金主（另行通緝中）透過林川淵和蔡慶龍等人，走私一批中國香菇及檳榔，已成功進入梧棲港，搬運卅一箱至岸上小貨車藏放，蔡交付三萬元賄款給簡嫌，簡嫌則買來鹹酥雞，準備引開、招待兩名巡邏隊員，但兩人都沒有赴約。

而繼續「起水」搬運之際，簡嫌協助把風，發現有司法人員埋伏，在電話中通知蔡嫌等人，台中查緝隊在通訊監察中（即時監控）發現已被簡嫌識破，立即下令執行包圍，又查獲五十七箱香菇及四十箱檳榔等。簡嫌聞風而逃，事後被傳喚坦承犯行；簡嫌案發後已遭該單位撤職，目前羈押在台中看守所。