〈中部〉埔里虎頭山頂無公廁 公所計劃興建

2018-05-09

店家借廁收費 網友抱怨遭酸

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮知名景點虎頭山山頂沒有公廁，最近有遊客PO網抱怨向附近店家借廁所要付卅元，但多數網友認為使用者付費很合理，業者並沒有義務免費提供，「抱怨文」瞬間變成「打臉文」；店家昨天也道出廁所曾遭破壞，今後僅提供緊急需求者借用，其餘管制收費。

埔里鎮公所表示，目前已計劃在虎頭山頂興建廁所，但用地須向林務局申請撥用，正式取得土地才能編列預算興建，至於當地水源短缺，未來也得設法解決。

埔里鎮虎頭山以飛行傘休閒運動與欣賞埔里盆地美景而聞名，但美中不足是山頂長期以來沒有廁所，日前有遊客在臉書社團「埔里人通通＋近來」PO文抱怨向附近餐廳（應指虎嘯山莊）借廁所，一次要卅元真誇張！

使用者付費 多數網友都認同

PO文一出多數網友反而支持店家做法，多數網友認同使用者付費，也有人說業者若只收五元或十元，肯定又會被抱怨連這種小錢也要賺，還有人說「賽咧滾，就算是一百元也得花！」抱怨取暖不成反遭打臉，也有網友認為最該檢討的是政府主管機關，放任問題長期存在而不解決。

「虎嘯山莊」昨天休園，業者感謝該遊客的批評指教，也道出「切心」過往，像是坐式馬桶被遊客當成蹲式，還有人大小便全在外面後離開，更有人上完廁所就大方留在園區，經服務人員提醒須購票進場，門票一百元也可以折抵消費，反遭遊客毒舌「這樣也要收錢」，種種負面行為讓他們決定今後僅提供緊急需求者借用，其餘則嚴格管制收費。