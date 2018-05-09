〈中部〉澳洲小龍蝦入侵彰化和美 疑遭棄養田間

2018-05-09

外來生物沒天敵 農憂衝擊生態

〔記者劉曉欣／彰化報導〕生態浩劫？彰化和美柑井里一帶的稻田溝渠，被當地居民陸續發現澳洲淡水螯蝦，懷疑是因為被棄養，才流入溝渠，農民擔心此外來生物因為沒有天敵，會搶走原生種生物的地盤！

中興大學生命科學系研究生紀重佑表示，「澳洲淡水螯蝦」就是俗稱的「澳洲小龍蝦」，已經入侵台灣多年，目前以食用為主，觀賞用途較少，因為「澳洲淡水螯蝦」天生怕熱，居民在溝渠發現死亡的螯蝦，不排除是因為天氣炎熱、溝渠的水量減少有關。

去年底有1隻 今年發現20多隻

當地居民葉東宜表示，他平日會在田間灌溉溝巡視，尋找原生種的水草、物種來飼養，去年底在灌溉溝渠發現了死掉的澳洲淡水螯蝦，當時只有一隻，就覺得非常奇怪；今年陸續發現二十多隻，懷疑是被棄養丟在溝渠內的。

和美柑井里長陳明桓表示，十幾年前這一帶也傳出過的澳洲淡水螯蝦出沒在農田，還會用螯來剪斷秧苗，但最近比較沒看到，很有可能是被人棄養，才會在田間溝渠看到。

鹿港吳姓水族箱業者表示，澳洲淡水螯蝦雜食性，繁殖力強，前幾年是很夯的觀賞螯蝦，近來熱潮不再，價格也跟著直直落，幾乎沒有天敵，一旦發現棄養，避免讓牠擴大地盤的最好方法，就是捕捉後吃掉。

可觀賞、食用 防疫所：衝擊不大

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，幾年前彰化縣曾傳出「澳洲小龍蝦」養殖場因為感染真菌，而爆發「蝦瘟」，當年銷毀了數萬隻，因為同時具有觀賞、食用價值，應該對生態衝擊不大。

彰化縣農業處漁業科長丁宜君表示，縣內目前有一家螯蝦養殖場，將會進一步了解情況。