〈中部〉老隧道神秘洞荒蕪 埔里盼開發景點

2018-05-09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮成功里與南村里之間有座人工開鑿長約卅公尺的山洞，是早期串聯兩地的捷徑，相傳日治時期洞內藏有寶藏，增添神秘色彩，被地方稱為「神秘洞」，但如今交通便捷，山洞隱沒在荒湮漫草中，居民盼能重修老隧道，開發生態旅遊動線，帶動地方發展。

埔里鎮成功里與南村里雖相鄰，但交通須透過台十四線中潭公路經桃米里轉投六十八線才能抵達。當地人表示，其實早期兩里之間有座人工開鑿的山洞相通，在交通工具不普及的年代，成為居民擔運物資的捷徑。

洞長約30公尺 洞寬僅能1人通行

這座山洞長約卅公尺，成功里端的洞口較小，但洞口的輪廓卻像極了台灣，山洞內約只能容納一人，由於十分涼爽陰暗，成為晝伏夜出的蝙蝠最舒服的家；南村里端的洞口高約七、八公尺，景觀宛如「一線天」，十分特別，目前地方稱為「臥龍洞」或「神秘洞」。

文史工作者潘樵表示，由於水頭里已有「臥龍洞」的地方，為免混淆，他還是習慣稱為「神秘洞」，這座山洞明顯人為開鑿，目的則有不同解釋與矛盾之處。

有耆老指稱是為了戰事需要，但當地並無險要的地理價值；若為擔運物資，因地山勢不高，民眾只要翻過小山就能抵達，不用大費周章開山造路；至於山洞的山壁經過燈光照射顯得金光閃閃，相傳日治時期藏有黃金寶藏，為山洞增添神秘色彩。當地居民說，希望「神秘洞」能夠規劃開發為生態旅遊路徑，為地方增添新景點。

聯外道路已隱沒 觀光處將評估

不論從成功里或南村里要到「神秘洞」，聯外道路都已隱沒在荒湮漫草中，須在林間、野溪溪床穿梭，記者實地從成功里前往「神秘洞」，路程約需五十分鐘，一般民眾不易抵達，縣長林明溱日前會勘後，首要須釐清相關路線的土地權屬及交通問題，已指示觀光處進一步研議評估。