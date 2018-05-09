〈中部〉吳鳳公園停車場開發零進度 嘉縣府擬解約

2018-05-09

居民批園區淪治安死角

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣首件促進民間參與公共建設案「中埔鄉吳鳳公園停車場BOT（興建、營運、移轉）案」，由台中市茶茂閤國際有限公司旗下台灣新旺公司得標，但園區點交二年八個月來毫無動工跡象，地方批評園內缺乏整理，衍生治安隱憂，妨礙觀光發展。

縣府經濟發展處長林學堅表示，去年九月核准業者展延工期一年，今年九月若確認業者沒投資意願，將終止契約並接管，沒入履約保證金一千萬元。

得標商：客源減保守應對

茶茂閤副總經理陳素蓉受訪坦言，考量中國觀光客減少，公司對開發案態度轉為保守；對於今年是否動工或申請展延？陳回應「尚未定案」。

隆興村長梁清輝表示，吳鳳公園範圍橫跨義仁、隆興兩村，園內雜草比人還高，廁所穢物常沒清理，還有街友「常住」涼亭，遺留垃圾在草皮，他動員村民清潔，竟遭飆罵「不要動我的東西」，痛批「這裡像三不管地帶」。

縣議員羅士洋認為，BOT簽約後不見實質開發，也無吸引人潮、錢潮正面助益，反而淪為治安死角，縣府應對開發商提前終止契約；中埔鄉長李碧菁建議，縣府應強制接管開發，與相距約一公里的吳鳳紀念園串成旅遊帶，增設自行車道，讓遊客漫步品味閩南建築特色。

縣府經發處工商發展科長柯凱譯說，吳鳳公園BOT案只對其中○．六公頃新建立體停車場及茶文化商場，附帶維護園區景觀，業者預定投資約一億元，推估此案至少招募十六名員工，並為縣庫節省清潔維護、建物維修等費六千八百萬元。