〈中部〉與消防隊共構 豐原育英路立體停車場動土

2018-05-09

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區育英路多目標立體停車場與豐南地區消防分隊興建工程昨舉行動土典禮！市府交通局長王義川表示，市府經發局、消防局及交通局放棄本位主義，才能促成這項工程的進行，同時解決豐南地區缺乏消防隊及停車位的問題；市長林佳龍則稱讚這是市府會做事的最佳典範，強調「我們都是台中隊」，要以人民的需要為主要思考。

交通局長王義川表示，豐原區人口達十七萬，卻只有一個消防隊，因現有消防隊到豐南地區路途較遠，地方希望在豐南增設消防分隊，消防局選定育英路旁「市場用地」，但臨接道路只有八米，消防車進出不便，希望與一旁交通局的「停車場用地」互換。

總經費近2億 預計明年6月完工

為一併解決停車與消防需求，市府決定將原屬市場用地的兩塊基地，透過都市計畫變更為停車場用地，採多目標使用合併開發，興建地下一層及地上四層建築，其中地上三、四層及地下一層做為停車場，可提供一百六十四席汽車停車位、七十八席機車停車位，滿足周邊停車需求，地上一、二層則做為消防分隊備勤辦公場所，提升消防救災時效，預計明年六月完工，總經費近二億元。

「我們都是台中隊！」林佳龍肯定豐南地區消防分隊加上立體停車場整合成功，除造福市民外，各局處破除本位主義，共同打造最成功的合作典範，更顯示市府不僅做事、更是會做事。