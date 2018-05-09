〈中部〉捷運藍線未到太平 200民眾抗議

2018-05-09

〔記者陳建志／太平報導〕不滿市府捷運藍線規劃未延伸到太平，市議員李麗華昨天帶領二百多位民眾出面抗議，大家高喊：「還我捷運！」要求市府將捷運延伸到太平，不要將太平邊緣化；市府表示，目前已規劃「大平霧捷運系統」，串聯屯區大里、太平、霧峰，今年已在進行可行性評估，會加快推動腳步，爭取中央支持早日興建。

市議員李麗華表示，太平人口已接近十九萬，非常需要捷運提供便利的交通，強調當初胡志強市長時代，捷運藍線規劃從海線到台中火車站再延伸到太平，但目前市府規劃的藍線從海線只到干城，卻獨漏太平，讓太平鄉親很不滿。

高喊還我捷運 勿讓太平被邊緣化

李麗華表示，捷運藍線延伸到太平僅增加五、六公里路程，太平雖然路小，但路小更需要交通建設，為了不讓太平被邊緣化，昨天才會帶領民眾出面表達不滿，大家高喊「抗議」、「還我捷運」，還揚言年底用選票制裁市長林佳龍。

市府交通局長王義川表示，胡志強市長時的捷運藍線，對於延伸到太平並沒有明確的路線，且包括太平路、中山路，不管是高架或地下化，因道路狹小，都面臨需拆房子的狀況，蓋捷運可行性並不高。

市府：大平霧捷運系統 已啟動規劃

王義川表示，市府二○一六年時就已經提出「大平霧捷運系統」整體可行性評估計畫與相關預算，立委何欣純也爭取到中央核定補助七百八十萬元，但市議會卻遲至去年八月才通過預算，致使今年才能啟動規劃，無法在這次討論藍線捷運路線時，及時提出完整計畫給交通部。

王義川表示，針對太平捷運規劃，市府是一併思考大里、太平、霧峰及銜接北屯的路網，初步規劃路線行經中山醫大、台中高工、大里聯合行政中心，接著往十九甲地區、永平地區、祥順運動公園、新光重劃區、新平國小周邊、坪林森林公園、廍子公園及中台科大等重要旅次進出點，並包括評估與藍線的銜接、南北太平和大坑與大里的連結，因目前屯區捷運規劃已經延宕，市府將會加速進行，以利在前瞻基礎建設下次滾動檢討時納入。