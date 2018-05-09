〈中部〉投市監視器少破案率低 議員為警叫屈

2018-05-09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市竊案破案率低於草屯甚多，縣議員羅美玲直指問題出在巷弄裝設的社區型監視器，南投比草屯少，且市公所都不讓民代配合款裝社區監視器，增加搜證困難，卻因此讓南投警方為竊案破案率低而背黑鍋。南投市公所喊冤，指社區型監視器故障率高，幾年前縣府就盼由縣警局安裝遠端監視器。

南投市籍的縣議員羅美玲昨指出，依據縣警局給的資料顯示，南投警分局和草屯警分局去年竊案發生率相近，南投警分局二四九件，草屯警分局二七五件，但破案率南投六三．○五％，草屯則是八六．一八％，不是南投警方不會辦案，而是南投市傳統社區型監視器比草屯少。

羅美玲說，警方裝設的遠端監視器大多在重要的道路口，南投警分局有一四四組，草屯警分局有一四七組，但是小偷犯案後大多是走小巷弄，避開有警方遠端監視器的大馬路，但巷弄若社區監視器少，就增加警方搜證困難，南投市公所因沒有編列監視器維修經費，已連續數年駁回民代配合款要幫地方裝社區監視器的申請，但反觀草屯鎮公所，民代配合款去年就裝了十一支監視器，今年則有十二支。

故障率高 公所：等遠端監視器

南投市公所秘書林春淵駁斥未編維修經費的說法，他說，公所有編列經費用來維修或拆卸故障的監視器，但近幾年因縣府有指示監視器最好能由警局來安裝效果較好的遠端監視器，因此公所已多年未核准新設社區型監視器。