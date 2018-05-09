〈中部〉小黑蚊大爆發 叮得花壇人唉唉叫

2018-05-09

〔記者張聰秋／彰化報導〕天氣轉熱，小黑蚊開始肆虐！彰化縣議員顧黃水花昨天在議會抨擊縣府，三年多來未做好蚊害噴藥防治，使得八卦山區小黑蚊大爆發，緊鄰山區的花壇鄉最為嚴重，鄉民怕蚊叮咬不敢出門，還有人遭蚊叮咬到皮膚嚴重紅腫搔癢、過敏起紅疹，甚至須到醫院求診治療。

顧黃水花：鄉民飽受小黑蚊之害

彰化縣議會昨開定期會，小黑蚊成話題。顧黃水花說，前縣長翁金珠、卓伯源時代，每年三月到七月間，小黑蚊肆虐流行期，縣府都會派員在鄉內道路噴藥防治小黑蚊，並發放藥劑讓鄉民進行居家周圍環境消毒，減少小黑蚊孳生數量。

顧黃水花表示，高溫濕熱的天氣，加速小黑蚊孳生，黑色的小黑蚊，體型細小如黑點，密密麻麻的小黑點，從山上竹林樹叢孳生，大舉進攻進平地、市區，害得鄉民飽受小黑蚊之害，站也不是坐也不是，站叮得跳腳、坐叮得手癢，全身被小黑蚊叮咬，縣府卻放手蚊害不管，「連做都不做」，任由鄉民飽受小黑蚊之害。

農藥減量無補助 縣長允編預算

縣長魏明谷說，農委會希望農藥用量減量，因此中央沒補助經費，縣府會編列預算防治。農業處長黃碧海則是不願正面回答，反以「有處理」模糊帶過，他說，小黑蚊防治依照發生區域由發生地管轄的各個局處室，自行防治處理。

重點防治 農業處：不全面噴藥

農業處副處長郭至善說，小黑蚊噴灑防治，早期由環保局以環境用藥進行環境消毒，約四年多前，防治業務交給農委會全國一致統籌處理；今年二月農委會以完成階段性任務為由，把小黑蚊防治業務視為地方業務，要各地機關依照發生地的管轄機關，自行編列預算進行防治，如果在學校，必須由教育處負責；在公園內則由城觀處負責。

郭至善說，噴灑防治小黑蚊整個生態都會被破壞，藥效過了小黑蚊繼續孳生，避免全面防治波及整個環境生態，目前策略為區域性重點防治，哪裡嚴重就噴灑哪裡，不會全面噴藥。