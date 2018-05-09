〈中部〉舊樟湖國小活化 變身藍染教室

2018-05-09

專家：地質安全可低密度利用

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉樟湖國小舊校區地質安全檢測結果出爐，專家建議地質安全可低密度性利用，樟湖社區利用兩間教室當辦公室及藍染教室，未來縣府還將進一步活化，帶動地方發展。

日前有周刊登出師大美術系兼任副教授姚瑞中公布國內百座蚊子館，古坑樟湖國小舊校區也在名單中，舊校區活動引起地方關切。

雲林縣府教育處長梁恩嘉指出，樟湖國小舊校區在二○○九年莫拉克風災及大雨後邊坡鬆動，專家評估遷校，二○一三年搬遷後，舊校區閒置，考量地質穩定、安全，專家建議可低密度利用，若遇連續多日大雨或較大地震，須暫時撤離。

梁恩嘉說，樟湖社區這幾年推動藍染創意產業有成，確認地質安全無虞後，社區 進駐當藍染教室及陳列染藍創意作品。

有廚房設備 擬設長青食堂

樟湖社區理事長廖啟聰指出，舊校區環境優美，位在村莊中心點，既有空間不需花很多錢改造，很適合做社區產業中心，社區規劃藍染工坊、遊客中心、社區產業展售中心，化石館也可整理再開放，加上廚房設備都有，未來甚至可做為老人關懷據點、長青食堂。

梁恩嘉表示，校舍閒置好幾年，牆壁有許多斑駁、漏水情況，改善後會再與地方就空間、需求評估討論，讓舊校區充分活化利用，帶動地方發展。