〈中部〉搭乘率不高 「太平線」車班擬減半

2018-05-09

48班減為24班 最快9月實施

〔記者曾迺強／梅山報導〕交通部阿里山國家風景區管理處「太平雲梯」參觀人潮不如以往，嘉義縣公車處專為雲梯開闢「太平線」公車，每天安排往返四十八個班次，受觀光熱潮漸褪去、野雞車攬客等因素影響，搭乘率不高，研擬每日降至二十四班次，減少虧損；縣府建設處長林永福說，同意公車處減班規劃，最快今年九月實施。

縣公車處長吳金對表示，去年依阿管處估算每日轉乘公車接駁約五百人來安排班次，雲梯週三不營運日則有十二班次，每趟可載廿人的中巴，應至少載十五人才能損益平衡，但今年第一季平日每班次平均搭車人次四人（不含週三）、假日六．五人，部分離峰班次更是空車繞來繞去，每趟虧損約五百元，營運效益太低。

阿管處統計，去年第四季雲梯登梯人數十九萬六百六十八人，今年第一季十五萬五千四百人，減少三萬五千餘人；阿管處長馬惠達說，遊賞人潮平穩，沒有明顯下滑，今年三月每天仍有二千二百餘名遊客前來，正規劃雲梯主體與停車場OT案（營運、移轉），將部份比例回饋縣府公車處，爭取維持既有班次，避免公車班距拉長、不便利，反助長野雞車業者生存空間。

縣文化觀光局長許有仁認為，太平線公車班次間距廿至卅分鐘，終點站抵雲梯旁的太平遊客中心，將建議將終點延伸至距離約八百公尺、太平老街末端的「碧湖路口站」，吸引遊客搭乘。