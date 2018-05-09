〈中部〉「太平雲梯」亂象 野雞車攬客、違規

2018-05-09

阿管處：鎖定轉運站、公車站取締

〔記者曾迺強、陳璟民／梅山報導〕阿里山國家風景區管理處興建嘉義縣梅山鄉「太平雲梯」，帶來觀光商機，卻也出現疑似野雞車業者（無職業駕照、無營業登記）攬客、交通違規等亂象，還排擠縣公車客群，遊客來去匆匆，未能走逛太平老街消費，遑論認識地方文史特色；阿管處長馬惠達表示，將會同公路、警察單位，針對臨時轉運站、公車站等違規營業熱點強力取締。

監理所：違法載客最高罰2500萬元

公路總局嘉義區監理所說，野雞車攬客行為違反公路法第七十七條，可開罰九千元至九萬元，若是車行派遣非租賃車載客，罰則拉高到十萬元至二千五百萬元，情節嚴重者將被吊銷車牌及駕照。

投訴者表示，旅遊業者安排團客在梅山公園大門對面的臨時轉運站，轉搭廿一人座中巴或十一人座廂型車上山，惟車輛有限，假日上午至中午尖峰時段，有部分廂型車為非租賃車輛，形同違規載客。

投訴者說，尤其野雞車司機眼中時間就是金錢，開車橫衝直撞，若沒投保意外險，一旦出意外，遊客恐求償無門。

不便具名的野雞車司機坦言，他的自用廂型車改裝後有四排座椅，一次可載十人，只要付固定月費，就可等車行通知載團客，每人二百五十元，每趟往返收取二千五百元，付三百元給車行，所得的五成要給提供客源的旅行社，再扣掉油錢，僅賺八百元，卻得冒著被檢舉違規的風險，「真的不好賺」。

另有個別的野雞車司機至梅山公車站，以每人二百五十元載客往返梅山街區至太平老街、雲梯，遊客欲登雲梯得再花一百元購買門票，合計三百五十元，若遊客搭縣公車的往返票價八十六元，憑公車票購買雲梯門票，只收轉乘優惠八十元，合計一百六十六元，兩者相差一百八十四元。

嘉縣文化觀光局長許有仁說，老街業者反映團客走完雲梯，就被旅行團催促坐車下山，停留時間僅半小時，所以沒時間、也不知道可以逛老街，該局將邀集縣內旅行業者開會，討論拉長遊客在太平村的遊憩時間。