〈南部〉勒女主任脖子？ 國小校長：言過其實

2018-05-08

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕南市某國小上個月傳出男校長與女主任因意見不合，雙方推擠、拉扯，校長還傳出手勒女主任的脖子，台南市教師會昨天表示，校長情緒管理不好、還沒準備好，應先不要參加遴選。被點名的校長則表示，雙方有意見不合的衝突，但沒有勒脖子的激烈動作。教育局則表示，第一時間已展開了解，調查結果提報校長考核小組討論，近期會做出處理。

被點名的校長表示，當天雙方確實有衝突，勒脖子之說言過其實，相關事情原委已向教育局報告，將遵照教育局的調查處理，目前不便對外多說什麼。

台南市教師會昨天召開記者會公布校長辦學概況問卷統計結果，點名該校長情緒控管有問題，平日命令下達強硬，該名女主任上學期即曾因意見不合，壓力大，一度意圖跳樓，被同事勸阻，四月又因校長出現暴力舉動，全校兩位主任都無法正常上班或借調教育局，全校百分之百認為不適任。建議學校在校長遴選期間，除了官辦的遴選校長理念說明會之外，可自辦對談會，與欲遴選的校長雙向互動。

教育局表示，派員了解後，雙方確實有拉扯的肢體衝突、影響校務及學校形象的情事，針對該校的校務及雙方情緒，已請資深校長及心理師等入校關心、輔導，該名主任若有請假與調動需求，也會依相關程序辦理。