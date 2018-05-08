〈南部〉一期稻抽穗期 農灌改供七停七

2018-05-08

〔記者楊金城／新營報導〕儘管台南各主要水庫水情吃緊，但目前台南都未進入第一階段限水，其中農業供灌部分，因正值一期稻作抽穗期，水利會因應農民需求，現已從供八停八改成供七停七，一期作結束供灌時間預估約在五月底、六月初。而曾文、烏山頭及南化水庫到五月底的剩餘蓄水量合計約六千萬噸，估計仍可供應南市民生及產業一個月以上的用水量。

水利會保證 月底前每塊農田都吃到水

嘉南農田水利會管理組組長黃義銘昨天說，因應水情，水利會嚴格執行節水措施，目前水利會所屬的嘉義和台南灌區一期作農業供灌至今節省七千萬噸水，比原計畫節水量還超過二千萬噸。

水利會新營區管理處就供灌新營、柳營、後壁、東山等地五千六百多公頃一期作，節水措施除各水利工作站站長、職員、掌水工都要加班管控水閘門外，也要加強夜間巡查，落實現地分區灌溉順序，對於供灌後流到農田排水的迴歸水，水利會不但出動抽水機，也徵調民間抽水機抽取排水（迴歸水）補充農田供灌。

新營區管理處主任林占山強調說，保證本月底前，每塊農田都吃到水，農民不用擔心，也不用搶水。

水利局估3水庫 約可供一個月用水

台南市水利局說，因應水情，經濟部水利署去年九月起就啟動南部地區水庫供水總量管制、農業加強灌溉管理、民生用水跨區及節水調度等管控措施，延長水庫供水期程，確保五月底水庫仍有安全蓄水量。

截至昨天為止，曾文、烏山頭水庫蓄水量合計五千七百八十六萬噸，在結束農業供灌後，期望五月底前保有約四千萬噸蓄水量持續操作。

南化水庫到昨天的蓄水量則為二千六百五十四萬噸，民生供水透過出水總量控管、甲仙堰機動引水、高雄北送支援等措施，預估五月底尚有約二千萬噸蓄水量。

水利局指出，估計曾文、烏山頭及南化水庫到月底的剩餘蓄水量，仍足供南市民生及產業一個月以上之水量；雖然水情仍在掌控中，仍呼籲市民能持續節水。