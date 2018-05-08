〈南部〉高市首間蝴蝶園生態教室 東光國小啟用

2018-05-08

〔記者方志賢、葛祐豪／高雄報導〕培育蝴蝶有成的三民區東光國小，進一步打造高雄市第一間兼具展示與教育推廣功能的「蝴蝶園生態教室」，讓學生更了解蝴蝶生態與環境保育的重要。

生態展示投影、蝴蝶昆蟲標本

東光國小「蝴蝶園生態教室」由標準教室改設而成，有自然生態展示投影介紹、蝴蝶昆蟲標本與蝶寶寶飼養區，內容豐富，是高雄第一座校園自然生態教室。

東光國小校長柯惠玲說，「蝴蝶園生態教室」是老師與志工合力打造，教室裡還有上百隻蝴蝶壁畫，是大家花了四個月時間畫完，每隻都栩栩如生，受到師生們喜愛。

生態教室旁是蝴蝶網室園區

「蝴蝶園生態教室」旁邊則是蝴蝶網室園區、蜜源植物區、寄主植物區，不用走出學校，師生在校園就能賞蝶上自然課。

十年來，東光國小從網室培養蝴蝶開始，在周建元老師與志工熱心參與下，培育蝴蝶有成，現在校園隨處可見蝴蝶飛舞，包括大白鳳蝶、黑脈斑粉蝶、豆粉蝶等，種類相當多。

蝴蝶網室園區則以生態景觀與蝴蝶棲地復育為主，栽種台灣原生蝴蝶食草與蜜源植物，可以見到滿天舞蝶的壯觀畫面，吸引不少校外愛蝶人士來校欣賞。

柯惠玲說，營造蝴蝶棲地，推廣生態教育是東光國小的一大特色，讓孩子們的學習可以融入大自然中，對生命蛻變的歷程有更深刻感受，進而愛護這塊土地。