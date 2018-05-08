〈南部〉不捨偏鄉母病逝 屏中李柏宏拚上醫科

2018-05-08

患糖尿病延誤就醫

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東高中學生李柏宏，高二時媽媽因為罹患糖尿病延誤就醫而過世，他下定決心要考上醫學系，如願以繁星推薦錄取中國醫藥大學醫學系，他表示，「未來想走內科，不要再讓悲劇發生在別人身上！」

思考醫療困境 決當醫生

李柏宏說，他們住在竹田鄉，地方沒有大型醫院，連診所都很少，醫療資源缺乏，媽媽當時罹患糖尿病，還出現了眼部病變等末期症狀，但是他們沒有相關知識，也未進一步做檢查，高二上學期時，媽媽酮酸中毒突然病倒，經過搶救仍休克，當下他開始思考偏鄉醫療的困境。

錄取中國醫藥大學醫學系的李柏宏說，原本讀書是為了應付學校課業，媽媽的驟逝讓他為自己訂下目標，在心裡與媽媽約定一定要當上醫生，放榜後他也特別向媽媽感謝。

大學個人申請和繁星推薦陸續放榜，屏東高中統計已有四百五十三人錄取，其中有三人錄取醫學系，除了李柏宏外，還有清寒子弟崔家寶錄取國防大學醫學系、楊凱麟錄取中山醫學大學醫學系，另外七十三級分的盧玉隆錄取台灣大學資工、工管、心理、農化等四個科系，台大四冠王為屏東首見。

崔家寶說，體恤父母在市場擺攤的辛勞，加上屏東外科醫師少，未來想當外科醫師貢獻家鄉；楊凱麟澤表示，從小就崇拜醫師工作，他認為培養思考、解決問題的能力是錄取醫學系的關鍵，未來想朝急診科發展。