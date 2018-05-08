〈南部〉空污期辦路跑 議員籲防制管理

2018-05-08

〔記者蔡文居／台南報導〕近來路跑、馬拉松等戶外活動盛行，台南市也經常舉辦大型體育賽事，民進黨籍市議員陳怡珍昨天統計，自今年元月以來，台南已舉辦至少十五場路跑、馬拉松，其中有七場在空氣品質橘色警戒時間點舉辦，另有四場已達空品紅害，要求市府應訂定大型活動管理辦法並提出防範措施。

陳怡珍表示，市府也應審慎思考檢討馬拉松舉辦的時機，避開空污期，像是台南知名的古都馬拉松活動，就曾遇到紫爆卻仍照常舉辦。市府應該作出主動積極的作為，而非只是消極地公告。

市府：會檢討舉辦時機

代理市長李孟諺表示，這是個十分兩難的議題，由於空氣品質無法事先精準預測，有時上、下午的空品瞬息萬變，若是因為空氣品質堪慮就要禁止活動，難免影響民間團體在台南舉辦路跑活動的意願目前若遇空品不佳，市府會主動通知，讓參加者自行決定是否參加，也會要求主辦單位積極配合應變措施。

市府秘書長方進呈則表示，就季節、時間點的舉辦時機，會再來檢討。

另外，市議員林志展表示，善化居民經常反映半夜會聞到化學藥味，三、四年來投訴無門，要求環保局應對經常遭到民眾陳情對象成立「深度稽查專案」，積極追查工廠製程污染源及防制設備的運作。環保局長林健三表示，有向環保署爭取預算，將在部分工業區設置空氣盒子，透過長期監測，找出可疑範圍增設空氣盒子，再派員查緝或駐點檢測。