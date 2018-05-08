〈南部〉捷運紅線連接高捷 月底送交通部審議

2018-05-08

可行性研究經費2千萬 爭取前瞻

〔記者蔡文居／台南報導〕台南捷運採用高架化跨座式單軌系統，除原規劃的藍線一期和綠線外，市府今年另向交通部爭取第三條捷運紅線（連接高捷）及藍線一期延伸線可行性研究共二千萬元納入前瞻計畫二期，並獲交通部同意，市府將於本月底前送交通部審議。

有關高捷紅線岡山段北延至台南案，代理市長李孟諺昨天在議會答詢表示，該案受到賴清德院長支持，目前市府緊鑼密鼓規劃路線中，預計本月底前，將完整的路線規劃提交中央審議，希望交通部能夠支持，盡快有好消息。

交通局長林炎成表示，該案路線擬由高捷大湖站延伸到大同站，銜接北外環，交通部已於五月二日審議通過確定列入前瞻計畫一○八年及一○九年通盤計畫經費的可行性研究計畫經費辦理。

市議員呂維胤昨天針對台南及高雄雙城捷運提出質詢。他表示，高雄市捷運南岡山站至岡山火車站段，預定今年底前動工。市府應把握這機會，爭取高捷北延與台南捷運藍線連結。

呂維胤表示，建議未來台南紅線將可從湖內大湖站沿省道北延經嘉藥大學、奇美博物館、台南機場，在中華南路與台南藍線大同站連結。

交通局：預計最晚八月就會核定

交通局表示，南市除原有藍線一期及綠線，預計明年起辦理綜合規劃外，市府今年另向交通部爭取紅線及藍線一期延伸線可行性研究共二千萬元納入前瞻計畫二期，交通部已於五月二日原則同意先匡列，預計最晚八月就會核定下來，屆時就可啟動。

交通局長林炎成說，紅線與藍、綠線一樣採高架單軌，高捷則是一般高架捷運，市府將在大湖站透過單軌構站連接。另外，綠線部分，因地方反映擔心影響古蹟、景觀，因此原規劃走公園路、民生路的路線將改走成功路、西門路再轉永華路。

台南捷運採用高架化跨座式單軌系統，共有兩條優先路線，並列入中央前瞻計畫。其中，中華路環線的「藍線第一期」，即以鐵路為界，先建半環，自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至大同路站。另一條為府城橫貫線「綠線」，自平實轉運站至永華市政中心。