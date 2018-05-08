〈南部〉輕軌衝擊路權? 市府允適度調整

2018-05-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第二階段經過美術館路、大順路屢屢引發爭議！市議員周玲妏質疑輕軌規劃太美麗，卻可能不好使用，且讓人感覺通行被阻礙，建議調整輕軌路權，釋放空間拉近與民眾的距離，進而緩解疑慮。

共用空間 不得超過總長度四分之一

高市代理市長許立明指出，在不需提報交通部修正計畫的前提下，會積極瞭解地方意見，必要時會在合法範圍內做適度調整；高市捷運局長吳義隆則表示，依大眾捷運法規定，輕軌與其他運具共用空間，不得超過總長度四分之一。

吳義隆進一步說明，輕軌總長廿二公里，換算可與其他運具共用道路為五．五公里，而輕軌共一百廿個路口已使用二．四公里，剩下約三．一公里可運用，若將美術館路、大順路調整共用，已超過輕軌剩餘共用額度。

此外，輕軌列車需在車站充電，如果開放軌道共用，一旦車站被佔據而無法充電，恐將影響整體運輸；但吳義隆強調，除持續聆聽民眾想法並與地方溝通，市府也會彙整各種意見，並積極找尋解決方式。

市議員周玲妏昨質詢時指出，近來輕軌頻頻引發地方抗議，她直言，輕軌路權、現行設計，常讓民眾覺得交通被阻礙，並舉香港電車軌道可行駛其他車輛為例，建議輕軌應調整路權形態，減少對民眾的衝擊。

周玲妏也具體建議，輕軌部分車多路段應減少植栽，並取消與道路間的路緣石，後續若調整或放寬路權時，不必在工程面上大費周章，可直接轉換。

大順路民眾 訴求輕軌暫停施工

昨日下午，部分大順路民眾與商家齊聚建工、大順路口，向到場會勘的捷運局官員抗議，訴求輕軌暫停施工、重新設計；官員則回應，昨主要是會勘停車彎，如果地方覺得不妥，會評估取消的可能，也會轉達居民心聲。