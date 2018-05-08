〈南部〉爭打通台26線 達仁南田自救會陳情

2018-05-08

盼修正自然保留區範圍

〔記者張存薇、蔡宗憲／綜合報導〕爭取環島最後七公里公路開通，昨多位台東縣達仁鄉南田民眾昨天齊聚縣府廣場，高喊「詐騙政府！還我台廿六線、還我生命道、還我環島路！」還我台廿六生命線自救會指出，為了台東觀光、屏東緊急醫療，希望修正「旭海︱觀音鼻自然保留區」範圍，重啟台廿六線延伸，副縣長陳金虎出面接受陳情，他表示，會與在地一起努力打通這段路。

屏縣府回應 非唯一通道

屏東縣府發言人黃建嘉強調，「『旭海︱觀音鼻自然保留區』是生態與產值平衡，永續經營的典範」，是台灣碩果僅存的海岸原始森林，必須顧及保育及生態平衡，而且從屏東通往台東有許多替代道路，並非唯一通道。

台廿六線從台東南田到屏東滿州，在二○一○年完成環評審查，但因屏東縣政府在二○一二年將預定路線劃入「旭海至觀音鼻自然保留區」，全線目前僅屏東縣內最後一段七公里路未打通，引發南田村民強烈不滿。

南田村長楊陳田龍、社區發展協會理事長高富源、代表林孟潤及議員蔡玉玲、江堅壽帶領多位民眾昨天到縣府陳情，並由頭目呂朝仔以小米桿升起狼煙、昭告祖靈，請祖靈支持居民的訴求。

議員蔡玉玲不滿地說，在地居民被騙十五年，當初居民以低價同意政府徵收土地，忍受長期施工的經濟損失，但現在卻說不蓋了，居民無法接受。

楊陳田龍表示，南迴居民期待台廿六線能帶動地方發展，屏東旭海、港仔地區的民眾也能藉此路可將病患後送至南迴緊急醫療中心處置，這不但是環島最後一段公路，也是重要的生命道。

重啟開發案 東縣府支持

自救會要求檢討自然保留區、重啟開發案，陳金虎也強調，會與地方一起努力爭取台廿六線。

黃建嘉指出，自然保留區設立並實施總量管制後，週末假日總是名額難求，已將近二十萬人次進入，帶動周圍景點觀光及開啟生態旅遊商機，該處除生態保育外，也是環境教育場域及生態永續經營的最佳範例；另為解決偏鄉醫療不便問題，假日期間衛生局有假日緊急醫療站，二○一三年成立牡丹消防分隊縮短救援時間。