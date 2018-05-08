〈南部〉小琉球連假擠爆 屏縣兩腹案解套

2018-05-08

擬建琉球新漁港遊客中心

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光局為兼顧生態及觀光，擬管制小琉球遊客總量，不過小琉球和本島間現最緊迫問題就是連假時的人潮壅塞，屏東縣政府決定共斥資一千六百萬元，規劃設計琉球新漁港遊客中心及鹽埔漁港遊憩區等兩大計畫，將向中央爭取預算興建。

據統計，目前每年登上小琉球約為一百二十萬人次，遊客、居民主要於東港碼頭的東琉線船運服務中心，搭乘民營航線到琉球鄉白沙觀光漁港，或搭公營航線則是到琉球新漁港，今年春假連假更爆出單日一萬五千人次，島上機車租無可租，兩處碼頭擠得水洩不通。

將斥資1600萬委外規劃

東琉航線爆人潮，反觀東港溪一水之隔的鹽埔港區腹地大，卻無法分享觀光財，引發地方反彈，屏縣府盼解決亂象創造雙贏契機，分別花費一○五六萬及五四四萬元，委託規劃鹽埔漁港遊憩區及琉球新漁港遊客中心。

屏縣府農業處長黃國榮指出，琉球新漁港腹地夠大，目前只有簡單的公營船候船室，規劃案希望升級成為新的複合式遊客中心，整合商售及餐飲等機能，未來若有船運業者要申請新航線，將疏導從琉球新漁港出入。

打造鹽埔漁港遊憩區

至於鹽埔漁港遊憩區，黃國榮則說，縣府盼將腹地大的鹽埔港加強交通功能，除了提供加水、加冰及加油等漁船基礎設施，進一步打造遊客中心及複合式遊憩區，紓緩東港碼頭的人潮壓力。

黃國榮表示，兩規劃案若能順利在今年底設計完成，將向中央爭取納入藍色經濟發展計畫或離島綜合建設實施方案。

縣府規劃與觀光局總量管制構想，引來牴觸疑慮，黃國榮則回應，觀光及保育不見得是完全牴觸，屏縣府早針對小琉球保育禁三浬內放流刺網，目前小琉球因珊瑚礁島、潮間帶、緣蠵龜生態而創造繁榮，基礎設施已不足以因應遊客人潮。