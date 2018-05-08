〈台北都會〉北北桃聯合海葬 一律不收取費用

2018-05-08

〔記者周彥妤／台北報導〕環保意識抬頭，就連身後事也吹起環保風，據台北市民政局統計，北市環保葬申請人數逐年增加，以近五年相比，樹灑葬、海葬成長兩倍，花葬更成長十二倍。為讓更多民眾認識環保新葬法，北北桃三市聯合海葬今年也將接續擇期辦理，參加者一律不收取費用。

北市府自二○○六年起與新北市政府共同辦理「縣市聯合海葬」，二○○八年起，另結合桃園市政府辦理「北北桃三市聯合海葬」。北北桃三市昨於北市府舉行聯合記者會，由桃園市民政局副局長林香美、新北市殯葬管理處長黃秀川、北市民政局副局長吳坤宏、北市殯葬管理處長洪進達聯袂出席，除共同宣導聯合海葬，並為二○○三年以來參加海葬的一五一六位先行者點燈祈福。

按北市環保葬申請人數統計，以樹灑葬而言，二○一三年有一二五九人，去年則有二二四二人；若是海葬，二○一三年有五十二人，去年則有一一四人；花葬成長幅度更明顯，二○一三年有一一四人，每年增加兩百至三百人不等，去年計有一四一三人。

吳坤宏說，今年聯合海葬已完成兩場，將接續在五月十五日、六月十三日、七月十二日、八月十日、九月十日、十月九日及十月廿三日辦理，屆時如因潮汐變化因素，將於官網公布實際辦理日期。相關資訊可至北市殯葬管理處網站（http://www.mso.taipei.gov.tw/ ）查詢，或電洽○二─八七三二九六八六轉二九○五五。