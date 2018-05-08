〈台北都會〉市府未取得商標權 YouBike恐改名

2018-05-08

捷安特取得 三年一約被牽制

〔記者郭安家／台北報導〕從前台北市長郝龍斌開始，市府至今已投入六．二億元建置公共自行車系統，但該ＢＯＴ案得標廠商巨大機械股份有限公司（捷安特）九年前就已申請取得「YouBike微笑單車」圖文商標權，今年十二月廿九日換約，市府還要與捷安特簽約三年一次授權才能使用YouBike名稱。交通局昨雖表示，將與捷安特續約，儘量協調商標使用，但坦言如捷安特不續約，最糟狀況就是改名；國民黨市議員王欣儀於議會質詢，批評市府鴕鳥、失策，將被廠商永遠綁架。

法務局長袁琇慧受訪說，早年公務部門對商標智財權意識低，沒想到問題，就簽了委外契約，未料名稱被業者註冊。她認為，交通局應檢視過合約，發現可主張權利的空間不多，不過應該可以談永久授權，捷安特也不能阻止市府於國外、其他城市使用YouBike。

交通局︰儘量協調商標使用

交通局運輸管理科長王湮筑受訪說明，捷安特二○○九年已註冊、擁有YouBike圖文，只要捷安特持續繳商標費，市府無法取得此商標。今年二月市府與捷安特簽商標授權契約，只要不做營利使用、做廣告品，可授權市府自用或給新得標廠商使用，換言之，只有捷安特可做商業使用；預計今年九月底續約、可再簽三年一期授權。

王欣儀於議場指，YouBike成北市綠色運具代名詞，市府未擁有YouBike商標權及專利權，也投入了六．二億元建置及運營費開辦「YouBike微笑單車」，去年底達四百個租賃站、一萬三○七二輛車目標。

但王欣儀表示，過去市府製做YouBike市政行銷物品，需先知會捷安特，若涉商業行為，需與捷安特談權利金；直到捷安特與市府二月完成授權契約，市府才得以無償使用商標；但若捷安特將商標「讓與、移轉」他人，市府無法提出任何主張。對此，YouBike微笑單車發言人劉麗珠僅表示，無法回應議員所提假設性問題，等發生此問題，再來搞清楚合約。

王湮筑表示，會有變數是，新得標廠商可能將YouBike改名為Taipeibike等字，捷安特也對此表達隱憂，但只要捷安特肯繼續授權，北市公共自行車系統「一定會維持」用YouBike；如捷安特不續約，最糟狀況是系統要改名，不能叫YouBike。交通局長陳學台於議會答詢則指，會儘量協調商標使用，不希望狀況發生。