〈台北都會〉清查夾娃娃機 竟有成人用品

2018-05-08

可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰

〔記者周彥妤、鍾泓良、郭安家／台北報導〕近年來夾娃娃機店如雨後春筍般常見，幾乎每個巷口都會出現一間。台北市商業處針對全市約一萬三千台夾娃娃機進行清查，發現有約五十一台出現成人用品、二○三台提供食品，更有一○五台未標示保證取物價格。社會局表示，確認是成人用品後就會要求立刻下架，並處罰業者兩萬元以上、十萬元以下罰鍰。商業處說，未標示保證取物就屬博弈遊戲；警察局指，確認為賭博性機台後就會隨即進行查扣；衛生局則表示，若查出逾期食品，將處機台負責人六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

商業處表示，調查全市四七二家，一萬三四三七台夾娃娃機，發現有部分的夾娃娃機商品內出現成人用品、化妝品及食品等，已分別交由社會局、衛生局依照「兒童及少年福利與權益保障法」、「化妝品衛生管理條例」及「食品安全衛生管理法」認定是否合法。

另有「未標示保證取物」 恐屬博弈遊戲

另外，其中也有一○五台未標示保證取物價格，需交由警察局認定是否涉及電子遊戲。商業處說明，經濟部之前對於夾娃娃機是否屬於合法的「選物販賣機」，其中的條件就是需有保證取物。

商業處解釋，若保證兩百元可以夾到娃娃，就表示消費者清楚可以用該價格換到商品，將被認定是消費行為，「當然若用更低價格夾到就屬於自己的技術。」但若未清楚標示，那麼消費者要得到商品只能仰賴技術及機率，就會被認定是博弈行為，屬於電子遊戲。

台北市警察局表示，針對一○五台未標示保證取物的夾娃娃機清冊，近期將進一步與經濟部、商業處確認是否為賭博性機台、非選物販賣機，如認定完畢，則由各轄區警察機關進行查扣。

商業處補充，依據中央函釋，夾娃娃機店屬於「文教／育樂用品零售業」，業種接近一般文具店，因此沒有不得開設在距離學校兩百公尺範圍的限制。至於在使用分區規定，都發局表示夾娃娃機店目前歸類在「一般零售業」，因此住宅區、商業區幾乎都能設置，唯一受限就是在第三種住宅區設置需臨接寬度八米以上道路。

社會局表示，目前已派員稽查中，但陸續發現不少新興成人用品，乍看像是娃娃或公仔，遊走法律邊緣地帶，因此對於「成人用品」的明確定義，還需召集商業處及專家學者共同認定；一旦認定確為成人用品，即會要求下架，並依「兒童及少年權益保障法」第四十三條，處兩萬元以上、十萬元以下罰鍰，預計兩個月內完成作業。

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理表示，衛生局已列入查核計畫，將根據商業處造冊名單，派員與娃娃機台主聯繫，現場要求把各食品、化妝品一併取出，確認產品屬性，再一一檢視其商品標示，才能依法認定是否違規，要是違規就會令下架並開罰，預計三個月內完成作業。

王明理說，若查獲逾期食品，依違反「食品安全衛生管理法」處機台負責人六萬元以上、兩億元以下罰鍰；若陳列食品標示不符規定，依同法處標示負責廠商三萬元以上、三百萬元以下罰鍰；若陳列化妝品標示不符規定，依「化妝品衛生管理條例」處標示負責廠商十萬元以下罰鍰。