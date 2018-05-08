〈台北都會〉全國網賽雙打對決 兄弟檔奪冠亞軍

2018-05-08

12歲哥哥陳泓諭 拿雙料冠軍

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆東信國小網球隊又傳喜訊，日前參加國內規模最大、總獎金最高的「正新瑪吉斯第一金控盃」網球團體錦標賽，陳泓諭、陳泓叡兄弟檔獲二金一銀，哥哥陳泓諭拿下十二歲組單打及雙打雙料冠軍，九歲的弟弟陳泓叡越級挑戰十二歲組比賽，獲雙打亞軍，兄弟兩人表現傑出。

「正新瑪吉斯第一金控盃」五月四至六日在彰化比賽，今年邁入第九年，是國內具指標性的網球賽事之一，逾千位好手齊聚參賽，東信國小網球隊表現亮眼。

五年級的陳泓諭與三年級的陳泓叡兄弟倆，在東信國小蔡長恩、廖上瑋教練指導下，力克強敵。

陳泓諭說，這次比賽打得非常辛苦，場場都是硬仗，他依照教練平時訓練的指導，除了攻擊也加強防守，最累的方法是和對方比體能戰，還好教練平時有加強體能訓練，尤其是單打決賽，戰勝近幾場都無法打贏的對手，他拿下雙料冠軍很高興。

9歲弟弟陳泓叡越級挑戰 單打進8強

陳泓叡今年九歲，個子瘦小的他，勇敢挑戰十二歲組賽，一路上遇到的都是年紀比他大，比賽經驗比他豐富的對手，他努力地打出自己的實力，單打進入八強，雙打亞軍。

特別的是，在雙打決賽中，兄弟倆對決，結果哥哥陳泓諭和文林國小的隊友賴晉寬，展現絕佳的默契，拿下雙打的冠軍。