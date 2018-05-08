〈台北都會〉大雷雨猛灌 金門街道變河流

2018-05-08

時雨量創新高 一度停電

〔記者吳正庭／金門報導〕受鋒面影響，金門昨天下起大雷雨，各地淹水災情頻傳，小金門至晚間的降雨量更灌破二百七十毫米，小金門下午的時雨量達八十九毫米，大金門最大時雨量也有七十七毫米，創下二○○四年設站以來新高，金寧鄉仁愛新村、古寧頭等地也因電力設備遭到雷擊，一度停電；多處淹水及膝，民眾頻抱怨「回不了家」。

至晚間十時，小金門（烈嶼鄉）一天累積雨量達二百七十八．五毫米，遠超過全國其他縣市各站未破百的雨量，「叫我第一名」。

豐沛的雨量讓小金門最熱鬧的東林街成了「東林河」，滾滾黃褐色的水流，更像黃河過境，不少民眾看到平整的馬路成了湍急的河道，水深及膝，驚喊「這下回不了家了」，更有不少家戶淹水。

大金門各鄉鎮頻傳淹水，金寧鄉桃園路機場前地下道淹水造成自用車故障，整地中的青年住宅重劃區往機場路面，更是一片紅土泥漿；金寧鄉仁愛新村、古寧頭等地也因電力設備遭到雷擊，一度停電。

航班被迫取消及延誤

此外，雷雨交加也讓台、金空中航班大受影響，尚義機場一度有七架飛機不得其「門」而降，在空域盤旋；至晚間七時廿分止，金門往台北取消二架次、往台中取消三架次、往台南取消一架次，另有十七架次延誤。

金門縣政府表示，已知有數十戶家中淹水，將會在今天陸續受理受災戶提報淹水情形，未來將透過鑑定以確定是否符合相關的補助標準。縣消防局表示，至晚間為止，未接獲淹水以外的重大災情。

金門縣自來水廠廠長許正芳說，小金門昨天一天的降雨量，就追上一月至四月二百廿毫米的總降雨量，計算雨水到湖庫的進帳還需要一點時間。