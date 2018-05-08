〈台北都會〉新北免費配老花眼鏡 僅11％長者申請

2018-05-08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府去年開始利用民間捐款推動「關懷爸媽視角計畫」，結合眼科醫師與眼鏡行，希望讓每一位新北市的年長者都可以免費配戴老花眼鏡；但去年執行至今，僅十一％長輩申請這項服務，其中有八十三％的長者有白內障。衛生局長林奇宏表示，今年繼續努力。

新北市衛生局統計，符合敬老眼鏡專案條件的人數約五十一萬四九五七人，從去年推出累計至今年，已服務五萬八六四四人，佔十一％；林奇宏表示，多數人已經有老花眼鏡，且老花眼鏡取得方便，甚至從夜市就可以買到，因此有不少人認為要先驗光才能配老花眼鏡相當麻煩。

配鏡驗光逾8成有眼疾

不過，林奇宏表示，目前法規已經修正，配戴眼鏡必須先驗光，未來不能隨意購買；而透過驗光師協助，也可以早期篩檢出白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等問題，從去年至今已檢查的五萬多名長輩中，發現八十三％的長者有白內障，近十五％有青光眼，七％有黃斑部病變。

市府拍廣告 籲視力檢查

新北市長朱立倫表示，老花眼鏡只是個引子，真正的目的是希望透過配發老花眼鏡的過程，讓更多長者正視眼睛健康；另一方面，也透過新聞局拍攝「老花正潮」系列廣告，讓長輩知道，最重要的不是那副老花眼鏡，而是藉此希望長期沒有做視力檢查的長輩們，能夠有機會徹底地做一次檢查。加上母親節快到了，也提醒為人子女者多關心父母。

新聞局長張其強表示，廣告希望呈現正向影響力，長輩可能因為配了一副舒適美觀的老花眼鏡，讓視力變好，因此樂意閱讀與學習3C新事物；或看得更清楚了，更願意修飾自己的外表，外表變得好看，開始願意走出家門，與人有更多的互動，活得更快樂且延緩老化。

設籍新北市六十五歲以上長者，去年未接受配鏡服務，持身分證正本、健保卡或敬老悠遊卡至合作的敬老眼鏡行查詢，符合資格者就可免費配老花眼鏡，相關資訊可上「當我們老在一起」新北市銀髮服務網（網址：https://lkk.ntpc.gov.tw/）查詢，或電洽02-22535078。