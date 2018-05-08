〈台北都會〉學者︰不贊成萬華車站周邊放寬容積

2018-05-08

可透過都更獎勵

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市境內的台北、南港及松山車站的使用強度都遠高於萬華車站，居民批市府空喊開發，但沒有對應放寬容積。然而學者都不支持放寬容積，交大交通運輸研究所副教授黃台生認為，現階段萬華車站周邊透過都更獎勵就可以都更，無須放寬容積。淡江大學運輸管理學系教授張勝雄則認為，假設真的放寬容積，道路卻沒有調整，那麼加強使用強度只會造成周邊交通、環境負擔。

黃台生說，TOD（大眾運輸導向都市發展）雖然強調交通節點上的開發強度，但若是不配合管制私家車、鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，那麼整個交通計畫都毀了。

他也說，每個車站周邊有多少使用強度都有其淵源，市府也不能說要放寬就放寬，因為幫私有地放寬會有公平性以及圖利問題，因此認為可以採取時程獎勵、都更獎勵等全市適用方法，預估一．五倍容積就足以滿足都更需求。

張勝雄則指出，不應比較每個車站周邊開發強度，因為發展條件不盡相同。他說，即使沒有給出高容積，也可以透過人行系統等都市設計手段，達到交通節點上的多元發展，「不是所有交通節點都應該跟台北車站一樣高容積。」

張勝雄也提到，居民期待獲得更高容積並非台北真的需要，而是希望可以換得更多利益，也擔心因為商業區可做住宅區，若真的把容積率調高，最後也只是會發展成豪宅，並不會帶動當地商業發展。