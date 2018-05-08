〈台北都會〉核一、二廠貯存高階低階核廢 新北反對

2018-05-08

不滿未獲通知及參與討論

〔記者何玉華／新北報導〕中央將進行「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例修正草案」修法，新北市核能安全監督委員會主任委員李四川昨天表達非常不滿，新北市並未接獲通知或參與討論，堅決反對把最終處置場設在核一、核二廠內，也反對蘭嶼的低階核廢料運回核一、二廠做最終貯存。

核一、核二廠的運轉期限將屆，原能會為了處理高階核廢料的最終處置問題，擬透過修法將高階核廢料納入，並將主管機關從原能會變更為經濟部、提高回饋金及增列直轄市為候選場址。

新北市核安監督委員會批評說，主管機關由原能會改為經濟部，無異是將核能安全監督及審核把關的責任，交由應該被監督的經濟部自己審核，這如同球員兼裁判、自己說了算，不經過第三機關監督及審核機制，將核能安全棄於不顧；而高階核廢料的危害性遠高於低階核廢料，應增列地質條件等安全規範。

李四川指出，核一、核二廠除役作業將在廠內新建高階核廢料乾式貯存場暫存，當地居民忍受核能安全的風險已久，不能再將最終處置場設在廠內，也反對蘭嶼的低階核廢料運回核一、二廠進行最終貯存。

核電廠除役後 核廢料應速移出

李四川說，新北市的山坡地占八十八％，土石流潛勢溪流有二三四條、地質脆弱，山腳斷層也鄰近核一、核二廠，天然災害風險高、人口密集，新北市絕對不能成為高階、低階核廢料的最終處置場址，在核一、核二廠除役後，高、低階核廢料應儘速移出。

新北市議會議長蔣根煌表示，台灣屬於地震帶，高階核廢料儲存需要很久才能逐漸衰退放射性核種，就算埋在地底深層，也是後代子孫無法承受的，修正草案擬增列「先與地方政府協議，再經地方民意機關議決同意設置，或由地方民意機關議決以公投決定」，應該多廣納地方各界的聲音。

蔣根煌強調，他與市府的立場一致，「沒有核安就沒有核電」，如果沒辦法處理核廢料的最終處置問題，就沒有資格使用核電，希望中央和地方共同努力，找到核廢料的最終處置場所，共同朝「非核家園」目標邁進。