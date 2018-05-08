〈北部〉醫學系甄選入學放榜 花中5人全上

2018-05-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕各大學醫學系甄選入學陸續放榜，國立花蓮高中今年五人志在當醫生，且全數錄取醫學系，揮出「全壘打」。包括花蓮區學測榜首李博文錄取陽明大學、鍾少鈞錄取台北醫學大學公費、蔡晉叡錄取台北醫學大學、江宗凡錄取長庚大學、黃樂東錄取高雄醫學大學，五人都是數理資優班學生，學測都在七十三級分以上，成績優秀。

錄取國立陽明大學醫學系的李博文，父親是東華大學教授、母親國小老師，考出學測七十四級分是花蓮區榜首，由於大他三歲哥哥李博生也是花中畢業，錄取高雄醫學大學醫學系，因此他學測考完後，目標即鎖定陽明大學醫學系，全心準備審查，並透過繁星推薦管道順利錄取陽明醫學系。

錄取臺北醫學大學醫學系公費生的鍾少鈞學測七十三級分，透過個人申請管道錄取，他不僅數理科厲害，文科也行，曾獲宜花東數理學科能力競賽物理科第二名、花蓮縣語文競賽字音字形組第一名。

蔡晉叡學測七十三級分，透過繁星推薦錄取臺北醫學大學醫學系。他曾跟隨醫院主治醫師查房，看到醫病之間的互動及信任，覺得這是自己想走的路，靠著努力準備贏得進入醫學系的門票。他說，很感謝過程中老師、同學們一起為了共同目標打拚。

江宗凡七十三級分，透過繁星推薦錄取長庚大學醫學系，雖然還是高中生已出版廿八萬字科幻小說！江宗凡說，爸爸是花蓮婦產科醫師江昌雲，上了大學後要一邊寫小說，一邊努力成為一名好醫師。

黃樂東高二前成績沒有特別突出，但高三突飛猛進考出學測七十三級分，透過個人申請錄取高醫大。他說，很感謝學測後許多老師、校外的醫生、學長姊還有老師廖美菊一直給予幫助，讓他看見自己的不足，幫助自己愈來愈進步。