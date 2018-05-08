〈北部〉射箭好手蘇思蘋 世中運摘金

2018-05-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山高中射箭好手蘇思蘋今年二月取得世界中學生運動會代表隊選拔賽國手資格，以總積分第一名入選女子反曲弓項目代表隊，又在三月青年射箭盃再度技壓全場奪高中女子反曲弓個人冠軍，昨天更傳來在世界中學生運動會奪金牌的佳音。

市府教育處表示，蘇思蘋從香山國小開始加入學校射箭隊，嶄露射箭天分，畢業後再到富禮國中、香山高中繼續訓練，雙親都很支持她往射箭之路發光，國二時到土耳其參與室內射箭賽奪得金牌，展現明日之星氣勢。

蘇思蘋獲獎後開心表示，射箭改變她的人生，從射箭中找到自信與目標，這次得獎要謝謝倪大智教練在旁穩定選手情緒，與不間斷的鼓勵，讓她可以發揮平日練習的水準拿下好成績。

教育處表示，今年世界中學生運動會五月二日到八日在摩洛哥舉行，以十三歲到十七歲的在校中學生參加的國際綜合性運動會，此次射箭出戰團體賽的還有新北市三民高中葉昱琛、花蓮體中張容嘉，台灣女將不負重望拿下女子射箭團體賽金牌，而蘇思蘋則在個人項目也拿到金牌，堪稱金牌大贏家。

市長林智堅說，射箭講求冷靜和穩定度，竹市這座多風的城市，射箭是一項值得驕傲的運動，將持續重點發展，完善四級射箭培育目標，並在竹市舉辦全國射箭區域性對抗錦標賽等賽事，讓選手能夠以賽養戰，在更大的舞台為新竹市、為台灣爭光。