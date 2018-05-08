〈北部〉青農低鹽酸菜 加入實物銀行

2018-05-08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三十八歲的張仁宗發現家鄉的客家農產業凋零，進而放棄原高薪科技業中國區主管職務返鄉務農，將家中芥菜種植醃製面積由五分地擴增至五公頃，並成功量產低鹽客家酸菜，張仁宗將長期提供低鹽客家酸菜，加入實物銀行愛心商店行列，為苗栗縣弱勢家庭加菜。

張仁宗是公館鄉農會第二產銷班長、大坑村長張肇樣的長子，現擔任苗栗青農聯誼會副會長、同時也是第四屆百大青農、黃金五十大青農。

張仁宗返鄉後擴展家中芥菜種植醃漬面積約十倍大，並收購在地小農的芥菜，製作台灣知名的苗栗客家酸菜、客家福菜、客家梅乾菜。

由於台灣市售酸菜幾乎都添加防腐劑，衍生酸菜致癌問題，也失去酸菜原有的風味，張仁宗在二○一七年創立了張記食品行，當年度獲得SIG計畫苗栗產業創新暨輔導計畫補助，成功量產低鹽客家酸菜，外面的酸菜鹽度約十五度，張仁宗不加防腐劑，採人工生產，將鹽度降至六度。

張仁宗為感謝近年來苗縣府對於青年返鄉創業的支持，因而主動聯繫，表示願長期提供縣內弱勢家庭健康福菜，並加入實物銀行愛心商店行列。

苗栗縣長徐耀昌昨接見張仁宗，盼吸引更多的青農返鄉繼承家業，也期盼張仁宗的善舉能拋磚引玉，激發社會更多回響，讓更多的企業、團體等投入關懷弱勢族群行列。