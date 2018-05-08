〈北部〉（苗栗）擋漏水 永貞國小禮堂天花板鋪尿布、床褥

2018-05-08

水盆不稀奇 吸水出克難怪招

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞國小的大禮堂，去年因颱風侵襲，導致鐵皮屋頂變形並出現裂縫，一遇雨天屋頂就開始滲水，導致禮堂講台也毀損，校方只能克難的在天花板內鋪上一層層尿布、床褥墊吸水，並放置各種水盆應急，家長看了直嘆「真是奇觀」。目前苗栗縣政府已先撥款助暫時性補強，再向教育部申請專案經費全面修繕。

使用近廿年的永貞國小大禮堂，是校內唯一室內活動中心，建造設計時配合永續校園計畫，屋頂採可收集雨水的雨撲滿環保建築，但因位處迎風面，長期承受強風雨水，再加上去年強颱吹襲，導致屋頂鐵皮損害嚴重，多處變形出現裂縫，以致近一年多來，只要屋外下大雨，禮堂內就跟著下小雨，讓師生非常困擾。

為避免滲水破壞木造講台及建築體，教師們祭出奇招，以吸水效果好的尿布、床褥墊鋪在天花板上，定期更換，另也在漏水嚴重處放置水盆，用各種克難方式延緩情況惡化，但面對即將而來的梅雨季及颱風，師生們也擔心禮堂恐難再支撐。

準備加蓋鐵皮應急 再爭補助修復

永貞國小校長柯淑瓊表示，目前已獲苗縣府教育處撥款廿餘萬，將於毀損的鐵皮上放再加蓋一層鐵皮，但也只能暫時應急，治本之道仍待教育部補助，初估需兩百萬元經費，才能徹底改善屋頂毀損情況。

此外，永貞國小女籃隊在全國賽中屢獲佳績，但校內卻無室內練球場地，一遇下雨球員們只能在禮堂內練習，校方也透過苗縣府教育處向中央申請前瞻計畫補助，盼增建一座風雨球場，除提供籃球隊訓練，也方便學生從事各種體育活動。