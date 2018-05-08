〈北部〉《桃園》環保葬逐年增 免費續辦聯合海葬

2018-05-08

〔記者陳昀／桃園報導〕環保意識抬頭，就連身後事也吹起環保風，市府民政局統計環保葬人數逐年增加，尤以樹葬接受度較高，去年至少四、五百人申請。桃園市民申請海葬、樹葬一律不收取費用，北北桃三市聯合海葬，今年持續辦理。

二○○六年，台北市、新北市政府共同辦理「縣市聯合海葬」，桃園市政府於二○○八年加入，辦理「北北桃三市聯合海葬」；北北桃三市昨於北市府舉行聯合記者會宣導海葬，也為二○○三年以來進行海葬的一五一六名先行者點燈祈福。

市府民政局禮儀事務科科長詹國華指出，桃園市二○○八年起推動海葬、二○一三年設置樹葬專區，海葬從第一年只有五人、成長到去年的廿二人申請；而樹葬接受度較高，第一年就有七十一人，且持續成長，前年有三三一人，去年至少有四、五百人。他分析，民眾多因擔心採取海葬，未來會無處悼念先人，因此市府研議在特定區域設立紀念碑，供海葬者家屬追思。

詹國華說，市府去年在蘆竹、楊梅相繼成立樹葬專區，今年龍潭與楊梅的兩座樹葬專區也將成立，預估未來樹葬人數將成長至每年一千人。為了推廣環保葬，目前樹葬、海葬都不收費，詳情可查詢民政局網站。

今年北北桃三市聯合海葬已完成兩場，後續於本月十五日、六月十三日、七月十二日、八月十日、九月十日、十月九日及十月廿三日當將辦理，如因潮汐變化等因素而變動，官網均會事先公布。