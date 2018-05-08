〈北部〉文化不該收費？鄭文燦︰當然有成本

2018-05-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕被譽為「國民戲劇」的《人間條件一》，五日晚間在桃園高鐵站前廣場免費演出，吸引近兩萬人欣賞觀看，市長鄭文燦當時上台脫口說出：「文化屬於大家，不應該收費。」雖讓台下觀眾鼓掌叫好，卻引起不少藝文界人士反彈；對此，鄭文燦澄清，文化當然是有成本的，要讓桃園的文化藝術深耕發展，需要政府、民間與觀眾一起來支持。

市長發言 引發藝文界熱烈討論

對於「文化屬於大家，不應該收費」的說法，SHOW影劇團藝術總監謝鴻文在臉書發文表示，此話的本意，也許本來是想要說明市府會常舉辦類似的戲劇戶外公演，讓普羅大眾欣賞，讓全民共享文化，所以「文化屬於大家」；但「不應該收費」的說法，就有嚴重誤導之虞，大錯特錯。

謝的發文引起熱烈討論，吸引不少藝文界人士表達「完全認同」，其中，國立台南大學國語文學系前教授兼圖書館館長張清榮留言「藝術有價」；甫獲高雄市傑出演藝團隊的薪傳舞團，也分享該貼文並稱「許多人確實不瞭解藝文團隊的艱辛，應多多給予台灣的藝文團隊支持」；也有人緩頰認為「是口誤失言了，相信不是市長本意」。

吸引參與活動 鄭文燦︰採雙軌制

鄭文燦強調，市府為吸引更多民眾參與文化活動，目前採取付費及免費雙軌推動，許多文化活動都由市府補助或企業贊助而不收費，盼藉此培養藝文人口；因表演團體須有收入弭平成本，市府也期望「培養文化消費」概念，而採部分付費制，期望讓文化消費成為常態。

曾任前桃園縣府文化局長、國民黨桃園市長參選人陳學聖表示，熱愛表演藝術的朋友，要用極大的熱誠才足以支持自己苦撐四、五個月，歷經籌備、排練到演出的種種試煉，所得卻可能只是工讀生的水準，「不應該收費」的論調，欠熱愛表演藝術的朋友一個道歉。