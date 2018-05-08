〈北部〉《桃園》去年總預算保留逾97億 挨批浮編

2018-05-08

〔記者陳昀／桃園報導〕市府去年總預算一○二二．三四億元，執行率九十三．○二％，但保留款有九十七．七二億元，佔總預算的九．五六％，預算執行率偏低的局處，主因多為計畫標案流標而延宕。市議員楊朝偉、黃婉如等人，昨質詢就此抨擊主計處把關不嚴，放任各局處編列浮濫，適法性、合理性都引人質疑。

主計處︰保留需經審查簽核 適法性無虞

主計處處長林世杰解釋，依「行政院主計總處各機關單位預算執行要點」，各局處得保留預算，前提是標案已有明確、完備的計畫，並訂定契約或進入發包程序，才能以專案經過主計處預算審查委員會的審查，通過後再交由首長專案簽核，若各局處保留預算的理由未被認可，隔年要推動相同或相似的計畫時，主計處不會開放再編列預算，因此保留預算的適法性並無問題。

執行率墊底 觀旅局︰增加預算、檢討工項

議員們指出，去年預算執行率墊底的三個局處，依倒數次序為觀旅局四十一．四四％、體育局四十三．七二％、交通局五十一．七一％；三個局處的保留款比例也最高，分別為觀旅局五十四．一九％、四．五七億元，體育局五十三．六九％、六．九二億元，交通局四十．六四％、十六．○八億元。

觀光旅遊局局長楊勝評解釋，該局去年執行率偏低是被兩案拖累，其一是龍潭大池吊橋預算四千八百萬元，因鋼材漲價超過十％，已流標三次；另為石門水庫溪州轉運站及遊客中心預算一億餘元，因廠商認為利潤不高而流標五次，觀旅局將分別透過增加預算、檢討工項重新發包，兩案應可於上半年完成發包。

市府體育局副局長房瑞文則說，因楊梅體育園區協議價購不順利而遲遲無法推動，去年有六億元預算卡關，今年四月，內政部已審查通過市府的土地徵收計畫書，很快就能動工；體育局長夏金興補充表示，今年第一季執行率達八十七．二五％，已有大幅進步。

市府交通局副局長張新福表示，原為交通局轄下的前捷運工程處，去年保留綠線捷運配合款四．八五億元，是預算執行率偏低主因。這筆預算是中央預計去年底撥補五億元軌道基金、市府順應編列五億元配合款，但中央後來改依實際支出進度撥補，加上綠線捷運招標進度未如預期，導致無法動支府內預算，原先編列的預算僅使用○．一五億元，後續進度已交由新成立的捷運工程局執行。