〈北部〉金門直飛花蓮六月首航 盼迎小三通客

2018-05-08

包機4班次 盼發展定期航線

〔記者王錦義／花蓮報導〕香港快運航空每天一班往返花蓮、香港，但受花蓮強震影響，二月載客率低迷，業者考慮七月將減少班次，而為增加機場使用率、振興觀光，花蓮縣政府與金門縣政府攜手，由金門縣旅行公會集結十二家旅行社正式組成PAK團（聯營團），與遠東航空合作，將於六月廿到廿二日辦理金門包機首航花蓮三天二夜之旅，來回共飛四個班次，也期盼未來能發展成定期航線，將中客透過小三通直接帶進東台灣旅遊。

花蓮縣府觀光處長彭偉族表示，這次由金門縣政府力挺重振花蓮觀光行動，由金門縣旅行公會策動航空公司、花蓮地區觀光業者共同推動雙向包機旅遊活動，首航團先試水溫，盼拓展金門到花蓮旅遊客源，未來中長程是期盼能發展成定期包機，讓小三通的旅客，能夠透過金門直飛花蓮的方式，讓中客透過小三通直接帶進東台灣。

彭偉族說，這次金門花蓮雙向包機首航，預計採用一六五人座的機型，六月廿日早上九點從金門起飛往花蓮，十點五十分原機從花蓮飛金門；六月廿二日中午十二點廿五分由金門起飛，再於下午二點十五分起飛返回金門，飛行時間只要七十五分鐘，就能來到花蓮一遊太魯閣國家公園、七星潭、林田山林場等安排三天二夜行程，而花蓮鄉親也可以輕鬆遊金門，欣賞戰地風光。

3天2夜團 費用約8千元

負責承接的中國青年旅行社指出，近年來台灣包機直飛出國旅遊熱絡，花蓮擁有許多知名景點如太魯閣國家公園、七星潭、林田山林場等，期望透過這次首航包機活動，串聯兩地觀光發展，也能吸引中客購買套裝行程到花蓮遊玩。三天二夜的行程約落在八千元上下，花蓮地區的民眾也可以撥打○三八三二五四七○詢問詳情。而未來則可朝與中國旅遊合作推廣花東遊程，結合花東旅遊資源拓展中客市場。