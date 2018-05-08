〈北部〉開放大客車首日 129輛上蘇花改

2018-05-08

蘇澳到東澳 市區公車快多了

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳至東澳段昨天上午七點半開放大客車通行，國光、大都會客運的市區公車同步上路，搭乘首發車的乘客說：「這一刻等了卅六年。」首度行駛的大都會客運司機胡團葉說，蘇花改道路筆直，比美快速道路，開起來很舒適。

蘇花改蘇澳到東澳段二月五日開放小型車通行，避開蘇花公路最危險的東澳路段，昨天開放大客車行駛首日，由國光一二二、大都會一二一班車通行「搶頭香」。

蘇花公路一九八二年停駛公車，蘇花改兩條新的公車路線昨天開始發車，乘客林小姐起個大早搭上第一班車搶先體驗，首發車上的乘客更是猛拍照片，為歷史留下見證。

胡團葉說，蘇花舊路線是蜿蜒山路，容易致災，行駛途中不免心驚膽跳，蘇花改道路筆直，蘇澳到東澳約十分鐘，比舊路線省下廿分車程。

稽查38輛遊覽車 1輛不符規定

大客車行駛蘇花改，宜蘭監理站嚴陣以待，會同警方在蘇澳與東澳地磅站執行稽查勤務，針對駕駛人、車輛安全門、緊急逃生口、擊破器、輪胎作安全查核。據統計，昨天上午七點半到下午四點，大客車流量一百廿九輛，南下卅三輛，北上九十六輛，車流順暢，共稽查卅八輛遊覽車，有一輛擊破器標示不符規定。

市區公車重回蘇花公路，方便東澳、南澳地區居民進出，南澳鄉長薛秋花說，大都會班車行駛蘇花改，有效縮短蘇澳到東澳行車時間，國光客運開到東澳後，再沿著蘇花公路舊路線轉往南澳，這段山路有安全疑慮，盼新建隧道取而代之。

公路總局說，蘇花改可望明年底全線完工，預計二○二○年檢視東澳到南澳間道路安全指數，再決定是否啟動兩地隧道工程可行性評估。