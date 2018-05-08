〈北部〉（苗栗）後龍宏陽路口拓寬 影響農作將補償

2018-05-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮宏陽路口為當地重要工業聚集地，大型車輛頻繁交會，但因銜接龍山路的路口處路幅狹窄，僅約七至十公尺寬的雙向車道，易造成人、車爭道，險象環生。苗栗縣政府向公路總局爭取一千六百萬元補助擬進行拓寬，但有地主憂施工恐會影響農作收成及道路積水。苗縣府承諾針對疑慮進行評估，並提出相關配套補償。

後龍都市計畫區二號道路已於前年完成二十公尺的道路拓寬工程，但在距離宏陽路五叉路口尚有八十公尺的非都市計畫區交通瓶頸尚未完成，使得用路人行經該路段時，因路幅突然縮小，易導致汽機車與人爭道、大型車輛會車困難等問題，苗縣府工務處擬將該路段拓寬至十五公尺，採雙向各一快車道及慢車道配置。

但有地主擔心，施工期間恐會影響農作物收割，希望能延期；另也有居民憂心施工地段位處附近排水溝低漥處，施工後恐導致積水，建議增設排水溝。

對此，苗縣府工務處承諾，若後續工程影響作物收成，將循相關自治條例予以查估補償；而可能的積水問題也會請工程廠商設計時納入評估，調高道路洩水坡度，引至附近既有排水溝，便毋須增設排水溝。

工務處長趙清榮表示，該工程已獲公路總局核撥一千六百萬元，於四月初及昨日舉辦兩場公聽會，後續於月中再舉行協議價購說明會，針對可能徵收區段向地主溝通，盼能盡速發包施做。