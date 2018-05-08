〈北部〉2年堆2萬噸 竹縣垃圾恢復送燒

2018-05-08

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣的垃圾昨天開始恢復正常「送燒」，但縣府環保局局長黃士漢直言，這樣仍是無法完全處理掉全縣一天的垃圾，更別提兩年下來已經暫時堆置的兩萬公噸。縣府已向中央提出兩個垃圾處理設施的設置計畫「垃圾機械生物全分選（MBT）廠」和「垃圾機械全分選打包作業」，作為因應新竹縣沒有焚化爐的過渡和未來替代方案，其中之一已獲中央納入前瞻補助，準備做前期規劃案。

爭取設機械全分選廠

黃士漢說，透過前瞻基礎建設爭取設置「MBT廠」來替代傳統的焚化爐，而這個計畫的前期規劃費用四百五十萬剛獲得核定，一旦「MBT廠」確實出現了，後端則要另外結合汽化廠一起做通盤的垃圾處理。

至於「垃圾機械全分選打包作業」鎖定要處理的，是從二○一五年底開始，因新竹市、苗栗竹南焚化爐年度歲修，導致新竹縣家戶垃圾無法正常「送燒」的暫置垃圾，估算已高達兩萬公噸。

每天垃圾量仍比送出多

黃士漢說，昨天已依約正常送出一百五十公噸和六十公噸的垃圾去竹市和苗栗焚化。但是新竹縣單日垃圾量有兩百卅公噸，這幾年鄉親共體時艱一起減量再減量，曾在二○一五到二○一六年寫下每天只有兩百一十六公噸的成績，去年日平均垃圾量也只有兩百廿公噸，所以他希望鄉親再努力垃圾減量，努力彌補新竹縣沒有焚化爐處理自家垃圾的長久問題。