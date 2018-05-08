〈北部〉桃園運動卡享優惠 今年13特約場館公布

2018-05-08

課程報名費有半價至全額優惠

〔記者陳昀／桃園報導〕市府推動的「桃園運動卡計畫」邁入第四年，體育局昨天公布今年合作的特約場館，即日起開放使用，廿三歲以上市民持市民卡至全市十三家特約運動場館，報名費可享半額至全額不等優惠，同時能在市民卡建立個人運動管理帳戶，完整記錄運動歷程。

十三家特約運動場館為：桃園區市立游泳池、威尼斯游泳池、建國國小游泳池、大桃園保齡球館；中壢區大崙游泳池、新明國小游泳池；八德區焦點健身中心、八德區游泳池、健康游泳池；蘆竹羽球館；龍潭游泳工坊；楊梅國中運動中心；平鎮區平興國中游泳池，提供肌耐力與核心訓練、拳擊有氧、搖擺飛輪、減重雕塑、空中瑜伽等多元課程。

體育局全民運動科長沈世國指出，因為各級學校都有開設體育課，這項計畫是鼓勵成人進入職場後持續維持運動習慣，因此將年齡限制訂為大學畢業後的廿三歲以上。

體育局長夏金興表示，廿三歲以上民眾持市民卡到特約場館運動，可享有運動課程報名費五折優惠，並享有一年廿四次的門票半價優惠；廿三歲以上身心障礙者及六十五歲以上銀髮族持市民卡享報名費全額補助，一年有廿四次門票免費。民眾也能在市民卡建立個人運動管理帳戶，完整記錄運動消費及履歷資料。

夏金興說，「桃園運動卡計畫」於二○一六年有一萬○三九八參與人次，去年新增「門票」補助後，提升到三萬五二七○使用人次，多了二萬四八七二人次，受到許多市民好評，因此今年延續「門票」補助，鼓勵大家多運動。