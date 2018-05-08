〈北部〉《桃園》市府鼓勵自辦都更 海砂屋最高補助420萬

2018-05-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市卅年以上的老舊房屋有六萬多棟，約佔總房屋數三成八，中央去年五月公布「危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）」加速老舊房屋更新；市府為鼓勵民眾自辦都市更新，四月底公告「桃園市協助民間推動都市更新重建補助辦法」，對民眾籌組都市更新團體、擬訂都市更新事業計畫或權利變換計畫給予額外補助，且對高氯離子建築物（海砂屋）或放射性污染建築物（輻射屋）增加補助，每案最高可補助四二○萬元。

自辦都更須達八成住戶同意 尚無成功案例

市府住宅發展處都市更新科長陳怡芳表示，「危老條例」以卅年以上、沒有電梯的老屋為主，若是一九九九年底前的建築物，經評估耐震無法達到最低安全等級，也適用該條例，但市府自二○一五年起配合中央政策協助民眾自辦都更，卻因申請門檻至少須達八成住戶同意，至今尚無成功案例。就以桃園區的集賢大樓為例，該案二○一六年已完成都更程序、進入公開展覽期，卻因有數十戶意見分歧，至今仍「卡關」。

陳怡芳指出，全市列管的海砂屋有六個社區，其中相隔一條街、共有一一○戶的龜山區金山及光峰社區，因是相同建商同時興建，海砂屋情況嚴重，非重建不可，去年已分別獲營建署補助重建規劃費用一五○萬及一八七．五萬元，正在事業計畫整合中。

即起受理申請 中央、地方補助只能擇一

陳怡芳說，中央補助計畫明訂，社區住戶五十人以下補助一五○萬元，五十一至一百人每人可加一萬五千元補助，一○一人以上每人再加碼一萬元。市府為加速都市更新的推動，另訂補助辦法提高誘因，民間籌組都市更新會，可向市府申請最高六十萬元補助，待事業計畫、權變計畫核定後，還可各獲一五○萬元補助；海砂屋或輻射屋則可再增加十萬元補助，最高可增加補助六十萬元，即日起至十月卅一日受理申請，但中央及地方補助只能擇一申請；詳情可查詢市府住宅發展處官網，或電洽：329-8600#201-206。