〈中部〉空污健康評估未公布 環團抗議

2018-05-08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕母親節前夕，台中媽媽爭「好氣」！包括主婦聯盟台中分會等民間團體，七日赴市府廣場前抗議市府只會「廣告」報喜不報憂，卻遲未「報告」台中空污健康風險評估結果，使民眾不知呼吸風險。

環局：調查期程3年 仍在執行中

環保局指出，這項調查計畫需有長期追蹤調查資料，才能進行健康風險評估，計畫期程三年，目前還在執行中，若未完成就公布，將產生誤差，恐有失精準；將整合三個年度的環境污染調查資料後，再完整公開說明調查結果，並非刻意隱瞞不公布。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣指出，三年前母親節前夕，中部上百人齊聚市府前反對中科擴廠，表達媽媽們擔心加重中部空污的憂慮；市長林佳龍端出三年投入一．五億元進行空污健康風險評估計畫的政策。

許心欣說，三年來，龍市府「只會廣告，卻不報告」，尤其第一年兩項計畫已結案年餘，民眾關注的空氣污染物暴露評估報告仍不見蹤影，因等不到市府公開資訊，只好再度選在母親節前夕，表達台中媽媽對呼吸風險的擔憂與抗議。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，林佳龍擔任立委期間，曾說「讓孩子們看得見藍色的天空」，如今遲不公布空污物暴露評估報告，讓人民錯失提早警覺的時機。

爭好氣聯盟共同發起人林芳如也強調，這幾年來，台中市民對空氣污染情況感到無奈，空氣污染物暴露評估可讓市民知道空氣污染的區域差異，市府不能選擇性遮遮掩掩。